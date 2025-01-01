Столб ЛЭП упал в Перми на проезжую часть и вызвал пробку В опору въехал грузовик Поделиться Твитнуть

В Перми фура сбила столб линии электропередачи, который упал на дорогу и заблокировал движение, сообщили местные телеграм-каналы.

Как отмечает ВЕТТА, инцидент произошёл утром 23 октября на ул. Целинной в Мотовилихинском районе. На видеозаписях видно, что провода лежат на проезжей части. По словам очевидцев, грузовик сбил опору, что привело к перекрытию дороги.

Жители города сообщают, что из-за аварии были закрыты несколько полос, что вызвало пробки. Один из горожан добавил информацию о ДТП в сервис «Яндекс.Карты», отметив затруднение движения.

«На дороге затор. Левый ряд, средний ряд, правый ряд перекрыты», — рассказал очевидец.

В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали .

