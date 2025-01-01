Из пермского аэропорта задержали сразу несколько рейсов на прилёт и вылет Пассажиры вынуждены часами ждать свой самолёт Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья 23 октября были задержаны три рейса на вылет и три на прилёт. Речь идет о самолётах, которые должны были вылететь в Анталью и Сочи, а также прилететь из Усинска и Сочи.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается рейс из Перми до Сочи компании Nordwing Airlines — его перенесли с 19:05 на 21:50. Рейс авиакомпании «Икар», который должен был отправиться в Сочи в 19:05, перенесён на 21:50.

На прилёт задерживается самолёт «ЮВТ АЭРО» из Усинска. Планировалось, что он прилетит в Пермь в 13:00, однако сейчас расчётное время 13:44.

Скриншот данных онлайн-табло пермского аэропорта

Рейсы из Сочи прибудут с опозданием на 2,5 часа.

Кроме того, рейс ZF 863 авиакомпании Azur Air в Анталью отправится из Перми только в 13:10 вместо запланированного времени на 02:10.

«Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу аэропорта о причинах задержек рейсов. На момент публикации ответ не поступил.

