В Прикамье депутаты думы Уинского округа утвердили размеры земельных участков для льготников Многодетные, участники СВО и их семьи смогут получить больше земли Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Дума Уинского муниципального округа утвердила параметры минимального и максимального земельных участков для льготников, к которым относятся многодетные семьи, работников сферы образования и здравоохранения, действующие и бывшие военнослужащие, а также семьи участников СВО.

Площадь выделяемых земельных участков варьируется в зависимости от планируемого использования:

— для возведения частных жилых домов от 6 до 20 соток;

— для ведения личного подсобного хозяйства — от 10 до 25 соток;

— для ЛПХ на землях сельскохозяйственного назначения — от 25 соток до 1 га;

— для крестьянских (фермерских) хозяйств — от 25 соток до 20 га;

— для садоводческих и огороднических целей в границах населенных пунктов — до 590 кв м;

— для огородничества на сельхозземлях — от 4 до 25 соток;

— для садоводства на землях c/х назначения — от 25 соток до 1 га;

— для разведения сельскохозяйственных животных установлены размеры от 25 соток до 20 га.

На этом же заседании думы депутаты изменили ставки земельного налога, сообщает телеграм-канал «На местах».

Была увеличена с 0,25% до 0,3% налоговая ставка на землю, предназначенную для сельскохозяйственной деятельности, жилой застройки и инфраструктурных объектов, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а также участки, ограниченные в обороте и используемые для нужд обороны, безопасности и таможни. Для других категорий земельных участков налоговая ставка поднимется с 1% до 1,5%.

Обновленные ставки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.