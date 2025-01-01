Суд в Прикамье обязал улучшить качество питьевой воды в посёлке Щучье Озеро Поделиться Твитнуть

Октябрьский районный суд Пермского края, рассмотрев иск прокурора, постановил, что муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба Октябрьского муниципального округа Пермского края» должно устранить проблемы с качеством питьевой воды, подаваемой жителям п. Щучье Озеро. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В соответствии с решением суда, вода из скважины № 1, используемой насосной станцией I подъёма водопровода посёлка, должна быть приведена в полное соответствие с санитарными нормами и правилами СанПин 2.1.3684-21. На исполнение этого требования отводится шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Администрация Октябрьского муниципального округа обязана выделить необходимые средства муниципальному казенному учреждению для устранения нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Данное судебное решение пока не вступило в законную силу.

