В Прикамье простятся с участником СВО Сергеем Плешивых

Фото: предоставлено администрацией Верещагинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб рядовой Сергей Плешивых из Верещагино. Мужчина скончался 8 октября этого года от полученного ранения. Такие данные приводит местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Сергей Плешивых родился в Верещагино 13 января 1983 года. Окончил школу № 2, а затем получил специальность «плотник-столяр» в Пермском профессиональном училище № 26. После учёбы работал водителем в компаниях «Строй-сервис», «Зодчий» и «ВЕМОЛ». На СВО служил стрелком мотострелкового отделения.

Администрация выразила соболезнования родственникам погибшего: брату, сестре и всем родным и близким.

Церемония прощания пройдёт 23 октября в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). Траурный митинг начнётся в 11:30, а в 12:00 пройдёт отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а).

