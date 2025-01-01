Экс-начальник ГУФСИН по Пермскому краю закрывает ИП в Петербурге Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Бывший руководитель ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь подал заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Изменения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены 13 октября 2025 года, о чем свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Об этом пишет «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Юрий Лымарь занимался арендой и управлением недвижимостью в Петербурге с конца марта текущего года.

Напомним, Лымарь возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с октября 2019 года по декабрь 2022-го. Его увольнение произошло по собственному желанию, после чего он вышел на пенсию. Прежде чем занять эту должность, он на протяжении десяти лет руководил УФСИН по Псковской области.

