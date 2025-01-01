Пермячка отсудила у застройщика 163 тысячи рублей за некачественное жильё Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жительница Перми отсудила у девелопера 163 тыс. руб. за допущенные строительные дефекты в новостройке. Об этом сообщает «Рифей».

Пермячка приобрела двухкомнатную квартиру в доме за 3,3 млн руб. по договору долевого участия. После заселения она обнаружила в жилье недочёты. Чтобы подтвердить их наличие, женщина за свой счёт провела независимую экспертизу. Эксперты подтвердили выявленные недостатки. Однако застройщик отказался устранять проблемы, и пермячка обратилась в суд.

Изначально суд удовлетворил требования истицы, обязав застройщика выплатить 280 тыс. руб. Однако Пермский краевой суд, рассматривая апелляцию, снизил сумму компенсации. Суд обосновал свое решение новыми поправками к закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.