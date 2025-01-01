Власти Перми ответили на жалобы о переполненности автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жалобы пермяков на давку в общественном транспорте появились в пермских telegram-каналах утром 22 октября. Жители города сообщили о проблемах с переполненностью автобусов на маршрутах № 32, 77 и 78, особенно в часы пик. Они также отметили, что с началом учебного года количество пассажиров увеличилось, а количество автобусов осталось прежним.

Департамент транспорта Перми ответил на эти жалобы. Представители ведомства заявили perm.aif.ru, что для точной оценки ситуации необходимо знать дату, время и точный маршрут. Они также отметили, что маршруты, соединяющие Орджоникидзевский район с центром города, всегда пользуются повышенным спросом из-за их протяжённости и охвата множества точек притяжения. Высокая загруженность в пиковые часы — это характерная черта популярных маршрутов общественного транспорта во многих городах.

В департаменте также подчеркнули, что расписание автобусов составляется с учётом пассажиропотока и доступных ресурсов. Основными причинами задержек и нарушения расписания являются пробки на улицах Перми. Если перевозчик виноват в опоздании, ему назначают штраф.

