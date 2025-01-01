Средний размер потребкредита в Пермском крае сократился на 8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года в Пермском крае средний размер выданных потребительских кредитов наличными снизился до 151 тыс. руб., что на 8% меньше по сравнению с августом того же года, когда он составлял 164,2 тыс. руб. Схожая динамика отмечена и в других регионах РФ.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре зафиксирован в Москве (352,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (276,4 тыс. руб.), Московской области (251,5 тыс. руб.), Республике Татарстан (228 тыс. руб.) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (207,8 тыс. руб.).

Анализируя региональную динамику, можно отметить, что самое значительное снижение среднего чека потребительского кредита в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем произошло в Санкт-Петербурге (-16,8%), Ленинградской области (-16,2%), Республике Башкортостан (-15,0%), Республике Саха (Якутия) (-14,9%) и Волгоградской области (-14,6%).

Средний размер потребительского кредита в сентябре снизился после трех месяцев роста, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. С 1 сентября 2025 года вступил в силу период охлаждения для кредитов наличными. Теперь после подписания договора на сумму от 50 до 200 тыс. руб. заемщик должен ждать 4 часа, а на сумму свыше 200 тыс. руб. — 48 часов. В связи с этим многие заёмщики стали запрашивать меньшие суммы, чтобы уложиться в установленные сроки и сократить время ожидания. Банки, в свою очередь, продолжают уделять основное внимание качеству кредитного портфеля, что приводит к ужесточению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач.





