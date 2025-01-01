В трёх городах Прикамья в конце октября отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В конце октября в Пермском крае будут проводиться кратковременные отключения телерадиовещания. Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Уточняется, что отключение коснётся п. Гайны. 28 октября с 11:00 до 17:00 местного времени здесь будут отключены цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В Оханске 28 октября с 11:00 до 17:00 будет прекращено вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

В Кудымкаре 29 октября с 09:00 до 18:00 будут приостановлены трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

А в Горнозаводске 30 октября с 11:00 до 17:00 прекратится вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

