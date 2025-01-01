Названы пять главных стран-партнёров Пермского края Поделиться Твитнуть

Алексей Суханов

На заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению краевого ЗС начальник отдела международных связей администрации губернатора Дмитрий Иванов представил депутатам отчёт о международных и внешнеэкономических связях Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

По словам Иванова, основными странами-партнерами региона являются Китай, Беларусь, Узбекистан, Индия и Казахстан. Наиболее активно реализуются соглашения с местными властями Прикамья: между Пермью и Минском (Беларусь), Пермью и Циндао (Китайская Народная Республика), Чайковским и Суботицей (Сербия), а также Чернушкой и Светлогорском (Беларусь).

Напомним, в 2024 году краевые парламентарии приняли закон, позволяющий органам местного самоуправления устанавливать международные и внешнеэкономические связи для решения вопросов местного значения с согласования с органами государственной власти Пермского края.

