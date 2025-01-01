Жителям 42 многоквартирных домов в Перми пересчитали плату за горячую воду Горожанам вернули 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку качества коммунальных услуг и выявила нарушения. Установлено, что летом 2025 года ресурсоснабжающая организация предоставляла услугу горячего водоснабжения с перерывами, превышающими допустимый срок.

Несмотря на выявленные нарушения, перерасчёт платы за некачественную услугу не был произведён жителям 42 многоквартирных домов. По итогам проверки руководителю ресурсоснабжающей организации было внесено представление.

Только после этого потребителям был произведён перерасчёт платы за услугу горячего водоснабжения, которая не соответствовала требованиям качества. Общая сумма перерасчёта составила около 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе надзорного органа.

