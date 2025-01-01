В Перми расселили ещё два аварийных дома Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми завершено расселение двух аварийных домов в Ленинском и Дзержинском районах. В здании на ул. Брикетной, 22 располагалось 16 квартир общей площадью 514,2 кв. м, где проживали 39 человек. На ул. Дошкольной, 10 находилось 8 квартир общей площадью 388,7 кв. м, в которых жили 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Всем жильцам аварийных домов, в зависимости от формы собственности, была предоставлена денежная компенсация или новое благоустроенное жильё.

Программа расселения аварийного жилья осуществляется в рамках региональных и муниципальных инициатив, напомнили в мэрии. С этого года переселение ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В управлении жилищных отношений, расположенном на ул. Максима Горького, 18, жители Перми могут получить консультации по вопросам расселения и узнать подробности о порядке возмещения ущерба.

