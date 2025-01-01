Более 200 соцучреждений Прикамья будут оснащены системами энергомониторинга к 2028 году Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На заседании комитета краевого парламента по социальной политике министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева сообщила, что к 2028 году более 200 социальных объектов региона будут оборудованы системами энергомониторинга. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

С 2024 года современные системы мониторинга уже внедрены в 53 медицинских организациях и 25 образовательных учреждениях. В дополнение к этому, к системе подключены 143 муниципальные школы и детские сады. Проект успешно реализуется в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамском и Чусовском округах. Оборудование установлено в зданиях средней площадью около 4000 квадратных метров.

Собранные данные уже позволяют переходить к конкретным мерам по снижению энергопотребления. В частности, в 25 краевых образовательных учреждениях планируется проведение мероприятий по энергосбережению, что должно привести к сокращению потребления тепла на этих объектах на 21%. На ближайшие три года запланировано выделение средств на установку систем энергомониторинга в ещё 216 объектах, а также на модернизацию систем отопления и водоснабжения.

