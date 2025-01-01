Получено разрешение на ввод в эксплуатацию новой поликлиники в Пермском округе Впереди — обязательное получение лицензии Поделиться Твитнуть

В Кондратово Пермского муниципального округа завершено строительство поликлиники, об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Впереди — обязательное получение лицензии.

Новая поликлиника сможет обеспечить полный цикл медицинской помощи для около 16 тыс. жителей Кондратово. Все кабинеты будут оснащены необходимым оборудованием: терапевтов и специалистов узкого профиля, функциональной диагностики, рентгена и УЗИ. Также будет организован дневной стационар терапевтического профиля.

Губернатор напомнил, что сейчас в крае возводится сразу пять поликлиник: в Осе, Соликамске и Перми.

