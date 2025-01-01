В Прикамье простились с бойцом СВО Иваном Алешиным
Он погиб в феврале этого года
В среду, 22 октября, в Красновишерском округе простились с погибшим в ходе российской спецоперации на территории Украины Иваном Алешиным из д.Заговоруха. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.
Иван Алешин родился 11 февраля 1974 года в Красновишерском районе Пермской области. Когда началась СВО, он подписал контракт и отправился на военную службу. Мужчина погиб в зоне боевых действий 9 февраля 2025 года при исполнении обязанностей. Обстоятельства его смерти не уточняются.
Военнослужащего похоронили на кладбище в д. Заговоруха.
В администрации Красновишерского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.
