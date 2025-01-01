Федеральные трассы в Прикамье передадут «Уралуправтодору» к осени 2026 года В минтрансе РФ подписан приказ Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Федеральные дороги, находящиеся под управлением «Упрдор Прикамье», будут переданы «Уралуправтодору» в Свердловской области. Приказ об этом 15 октября подписан в Министерстве транспорта РФ.

В рамках реорганизации также планируется присоединение к «Уралуправтодору» федеральных дорожных объектов Южного Урала и Приуралья. Все необходимые организационные и штатные мероприятия должны быть завершены до 1 сентября 2026 года.

На прошлой неделе «Коммерсантъ-Прикамье» сообщал, что ФКУ «Упрдор Прикамье», ответственное за содержание федеральных трасс в Пермском крае, Республике Коми, Удмуртии и Кировской области, может быть расформировано. Местные дорожные сети перейдут в управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, которое ранее уже управляло федеральными автотрассами в Перми до 2017 года. В то же время федеральные дороги Удмуртии и Кировской областей будут переданы в ведение ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (Республика Татарстан). По информации источника, знакомого с ситуацией, реорганизация «Упрдор Прикамье» является частью масштабной перестройки региональных структур Росавтодора по всей стране.

