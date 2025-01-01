В пермский «Молот» командирован нападающий Илья Николаев Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Как сообщает пресс-служба ХК «Молот», 24-летний нападающий Илья Николаев командирован в пермский клуб из ярославского «Локомотива».

В текущем сезоне форвард провёл шесть игр в рамках КХЛ, но баллами за результативность в них не отметился.

В сезоне 2024/25 Илья Николаев сыграл в составе «Молота» 21 матч, в которых набрал 6+4 баллов по системе «гол+пас» и показал коэффициент полезности +4. За «Локомотив» форвард провёл 11 игр, набрав 5 (3+2) баллов за результативность, отметившись заброшенной шайбой и став обладателем Кубка Гагарина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.