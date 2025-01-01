Предприятие из Прикамья стало призёром Всероссийской премии «Экспортёр года-2025» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» стал призёром Всероссийской премии «Экспортёр года—2025» в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» (крупный бизнес), успешно пройдя региональный, окружной и федеральный этапы конкурса.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках.

Для «Уралкалия» основными рынками сбыта продукции являются Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объёме продаж в 2024 году составила 78%.

Ольга Преснякова, начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» успешно экспортирует свою продукцию, демонстрируя высокие стандарты качества и конкурентоспособность на международных рынках. Премия «Экспортёр года» является важным и престижным признанием для компании, подтверждающим высокий уровень профессионализма. Это не просто награда — это знак доверия и уважения со стороны экспертного сообщества, который свидетельствует о вкладе «Уралкалия» в развитие экспорта и укрепление экономического потенциала страны. Благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы.

Реклама. ПАО "Уралкалий". erid: 5C7FMwReQKpJ3U94ha9anxmnrYJwETj3NomQDahkXB1WEAegcfp6ZD4CKiw84sLd

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.