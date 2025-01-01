В Перми возобновляют ночные массовые катания на коньках Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский Дворец спорта «Орлёнок» приглашает всех желающих на ночные катания на коньках (16+), которые начнутся с 24 октября. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте «Школа олимпийского резерва «Орлёнок» Пермь».

Катания будут проводиться каждую пятницу с 23:30 до 01:30. Пойти на каток ночью смогут только лица старше 18 лет. Подростки 16-17 лет будут допускаться только в сопровождении родителя или законного представителя. Посещение с детьми не предусмотрено.

Цена входного билета составит 700 руб./чел., 1200 руб. — для пары и 2500 руб. для компании до четырёх человек. Аренда коньков в стоимость билета на входит и обойдётся в 200 руб.

Напомним, Дворец спорта «Орлёнок» уже организовывал ночные массовые катания в 2024 году.

