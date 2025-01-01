На модернизацию школ в Перми направят 2,5 млрд рублей В Пермскую городскую думу внесён проект бюджета на ближайшие три года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Глава столицы Прикамья Эдуард Соснин внёс в городскую думу проект бюджета Перми на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он подчеркнул, что главный финансовый документ города, как и ранее, сохраняет социальную направленность.

Беспрецедентный объём средств — 2,5 млрд руб. — в следующем году будет направлен на модернизацию школьных систем. На строительство школ в Ленинском и Индустриальном районах города и Инженерной школы на ул. Веденеева на ближайшие три года запланировано 4,6 млрд руб., на мероприятия регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Школьный двор» заложено 146 млн руб., на обустройство спортивных площадок в образовательных организациях Перми — более 500 млн руб.

Также значительный объём средств в трёхлетнем периоде предусмотрен на расселение ветхого и аварийного жилья — 6,7 млрд руб., на реконструкцию и ремонт дорог — 7,6 млрд руб., на работы по благоустройству дворов — 741 млн руб. Кроме того, 192 млн руб. дополнительно будет выделено на ремонт пешеходных мостиков и лестниц, соединяющих городские микрорайоны. На капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов и устройство архитектурной подсветки в Перми в 2026-2027 годах предложено направить 2 млрд руб.

В целом доходы бюджета Перми в 2026 году запланированы в объёме 66,7 млрд руб., в 2027 году — 68,3 млрд руб., в 2028-м — более 66,1 млрд руб. Расходы бюджета в 2026 году — 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., в 2028-м — 65 млрд руб.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Уже проведена большая подготовительная работа над бюджетом: определены основные направления бюджетной и налоговой политики, планы и показатели по муниципальным программам. На очереди публичные слушания, где своё мнение выскажут эксперты и представители общественности, затем первое чтение. К декабрю мы должны вместе с администрацией подготовить окончательный вариант и принять его на думе. Наша задача — сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль работал на благо пермяков.

