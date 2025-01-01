Иранский бизнесмен незаконно вывез древесину из Пермского края
Возбуждено уголовное дело
УФСБ по Пермскому краю, при взаимодействии с Пермской таможней, выявило незаконную деятельность руководителя коммерческой организации, которая занималась контрабандой из Прикамья пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в 2022 году гражданин Исламской Республики Иран, используя недостоверное декларирование товаров, незаконно вывез за границу древесину, причинив ущерб на сумму более 8 млн руб.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
