Иранский бизнесмен незаконно вывез древесину из Пермского края Возбуждено уголовное дело

фото: wirestock

freepik.com

УФСБ по Пермскому краю, при взаимодействии с Пермской таможней, выявило незаконную деятельность руководителя коммерческой организации, которая занималась контрабандой из Прикамья пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в 2022 году гражданин Исламской Республики Иран, используя недостоверное декларирование товаров, незаконно вывез за границу древесину, причинив ущерб на сумму более 8 млн руб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

