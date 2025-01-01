В Пермском крае мать погибшего на СВО бойца едва не стала жертвой мошенников Под предлогам передачи женщине госнаграды они выманили у неё персональные данные Поделиться Твитнуть

В дежурную часть отдела МВД России «Карагайский» обратилась взволнованная местная жительница. Она сообщила, что её 55-летняя знакомая направляется в банк для перевода денег мошенникам и не поддаётся уговорам остановиться. О происшествии рассказали в пресс-службе краевой полиции.

На место отправился оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Аликин. Он провёл около часа в беседе с женщиной, которая была в состоянии сильного стресса. Благодаря его усилиям, удалось успокоить женщину и отговорить её от перевода 1 млн руб. на подозрительный счёт.

Позже женщина поделилась своей историей и выразила благодарность сотруднику полиции.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата Перми. Так как её сын участвовал в СВО и погиб, она не удивилась этому звонку. Ей сообщили, что её сын представлен к государственной награде, и для её получения нужно прийти в военкомат. Но для этого нужно оформить пропуск, предоставив персональные данные.

Далее последовал звонок от девушки, представившейся сотрудником МФЦ, которая сообщила, что женщина стала жертвой мошенников. Затем по видеосвязи с ней общался мужчина, назвавшийся следователем ФСБ. Он заявил, что сбережения женщины в опасности и их нужно срочно перевести на «безопасный счёт», а её обвиняют в экстремизме. В течение четырёх дней этот «следователь» постоянно связывался с жертвой по телефону и контролировал её действия. Его запугивания были настолько сильны, что женщина решилась на перевод денег и собиралась пойти в банк. Перед этим она дала послушать разговор своей знакомой, которая сразу предупредила её о мошенничестве, но она не поверила. Тогда знакомая обратилась в полицию.

