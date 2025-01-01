Филиал «ПМУ» «Уралхима» подтвердил соответствие стандартам ISO Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми прошел ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудиторы органа по сертификации систем менеджмента «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» исследовали область сертификации «Производство и реализация аммиака и карбамида». Для этого они провели интервью с рядом руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучили документацию, провели наблюдение за работой производственных подразделений.

Татьяна Галиева, руководитель аудиторской группы «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»:

— Во время аудита предприятие продемонстрировало минимальное воздействие на окружающую среду и отсутствие тенденций к ухудшению. Это позволяет сделать вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности и выдать рекомендацию к продлению сертификации по ним.

Среди сильных сторон и лучших практик филиала «ПМУ» особо отмечены: высокий уровень автоматизации управления основными и вспомогательными процессами, вовлечённость персонала в процессы интегрированной системы менеджмента, активное участие в корпоративных программах по привлечению сотрудников, реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия в регионе присутствия.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Аудит интегрированной системы менеджмента полезен для предприятия, так как даёт экспертные рекомендации по дальнейшим улучшениям в процессах. Для контрагентов наша сертификация на соответствие международным стандартам ISO тоже важна: покупатели получают подтверждение, что приобретают продукт у ответственного производителя.

