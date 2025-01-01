Пермский благотворительный фонд начал сбор средств для тяжелобольного подростка Мальчику требуется специализированное питание для набора веса Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Четырнадцатилетний Денис, обездвиженный из-за последствий родовой травмы, страдает от истощения. Однако недавно он начал набирать вес и достиг 14 килограммов. Чтобы сохранить этот прогресс, пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» объявил сбор средств на приобретение специального питания.

У мальчика тяжёлое и необратимое поражение головного мозга. Он не может говорить и двигаться. Полное излечение невозможно, но улучшение качества жизни вполне реально. В этом матери и бабушке Дениса оказывает поддержку команда волонтёров.

«Различные специалисты посещают Дениса, особенно нам нравятся занятия с игровым терапевтом. Недавно он взял руку сына и вместе они создали его первый рисунок. Это было очень трогательно!», — поделилась Ираида, мама мальчика.

По её словам, семье также оказывают правовую и социальную помощь. Например, сейчас помогают с оформлением документов для получения специализированной смеси за счёт бюджета.

Обычное жидкое питание и стандартные смеси не подходят Денису, так как вызывают сильную аллергию. У мальчика диагностирована белковая недостаточность и истощение из-за непереносимости молочных компонентов. Каждый набранный килограмм даётся ему с огромным усилием.

После продолжительных поисков подростку удалось подобрать подходящую смесь — «Неокейт Юниор». Благодаря ей, он прибавил килограмм за месяц. Однако стоимость такого питания составляет 100 тыс. руб. в месяц. В период ожидания помощи от государства, эта сумма становится неподъёмной для семьи.

«Дедморозим» начал сбор средств в размере 475 тыс. 200 руб., чтобы обеспечить Дениса необходимым запасом питания и подарить его близким уверенность в будущем. Поддержать мальчика можно по ссылке.

