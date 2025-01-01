В Перми 22 октября будет тепло и сухо Возможно возникновение смога Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 22 октября в Пермском крае будет держаться температура от 0 до + 5°C, в восточной части региона холоднее, до −5°C.

Местами ожидаются небольшие, по северу — умеренные осадки: дождь, мокрый снег, туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Днём в среду температура повысится до +6... +11°C, преимущественно без осадков; местами туман, ветер сохранит направление: южный, юго-восточный — и усилится до 5-10 м/с.

Ожидаются метеорологические условия, благоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.