Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На «Фестиваль пермского искусства» соберутся «московские пермяки» Событие пройдёт в конце ноября

Фестиваль пермского искусства 2023. Фото: "ПермьКонцерт"

С 22 ноября по 7 декабря 2025 года в Перми пройдёт третий «Фестиваль Пермского искусства» (6+), организуемый Пермским краевым отделением Российского фонда культуры и «ПермьКонцертом».

Это цикл событий, авторами, участниками и создателями которых являются уроженцы Перми, как продолжающие жить в городе, так и уехавшие из него: композиторы, писатели, поэты, художники, музыканты, артисты. Фестиваль впервые прошёл в честь 300-летия Перми, но стал ежегодным.

События фестиваля пройдут на разных площадках: в культурном пространстве «Дом писателя», в частной филармонии «Триумф», в «Кристалл-центре», ДК Молодёжи, концертном зале Педагогического университета и др.

Программа фестиваля разнообразна: концерты, выставки, мастер-классы, кинопоказы и творческие встречи; классическая и современная авторская музыка, поэзия, хореография, изобразительное искусство, фотография и кинематограф и многое другое. Так как Пермь в 2025 году носит звание Молодежной столицы России, часть событий будет посвящена творчеству молодёжных театральных коллективов.

Для участия в фестивале в Пермь специально приедут «московские пермяки»: актриса театра и кино, телеведущая Катерина Шпица, актёр театра и кино, режиссёр, продюсер Антон Богданов, музыкальный продюсер, сонграйтер и исполнитель Матвей Эмерсон, певец-баритон, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Александр Суханов.

