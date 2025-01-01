Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми краеведческий музей запускает просветительскую программу совместно с университетом Научные исследования посвящены современной геологической эпохе Поделиться Твитнуть

Диатомовая водоросль Aulacoseira Granulata из позднеледниковых отложений озера Новожилово: образец макросъёмки из будущей фотоэкспозиции

Пермский краеведческий музей

Пермский краеведческий музей и Пермский университет запускают цикл совместных научных и просветительских мероприятий. В октябре — ноябре на базе ПГНИУ и Музея пермских древностей состоятся научная конференция, Школа молодых ученых, мастер-классы и лекции, посвящённые голоцену и в целом четвертичному периоду на территории Пермского края.

Голоцен — современная геологическая эпоха четвертичного периода. Это тот геологический период, в который мы живём; учёные, обычно имеющие дело с остатками ушедших геологических эпох, именно голоцен могут изучать в процессе, что является уникальной возможностью понять важные геологические и биологические процессы — как современные, так и циклически повторяющиеся в каждую эпоху, например. массовые вымирания видов.

20—24 октября в Пермском государственном национальном исследовательском университете проходит VII Всероссийская научная конференция с международным участием «Динамика экосистем в голоцене». ПГНИУ и Пермский краеведческий музей наряду с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Институтом географии РАН и Институтом экологии растений и животных УрО РАН выступают соорганизаторами конференции.

На площадке университета обсудят проблемы голоценовой истории экосистем лесной зоны Евразии, Арктики, Cубарктики и высокогорий, аридных территорий. Значительное количество докладов будет посвящено вопросам разноранговых климатических изменений голоцена, климатостратиграфии, экстремальным явлениям и антропогенным факторам в истории ландшафтов.

Сергей Копытов, доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологииПГНИУ, сопредседатель оргкомитета конференции:

— Программа очень насыщенная. На пленарном заседании выступили крупнейшие палеогеографы нашей страны, в числе которых член-корреспондент РАН, директор Института географии РАН Ольга Соломина, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии и растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров, заведующий лабораторией палеогеографии и геоморфологии Тихоокеанского института географии ДВО РАН Надежда Разжигаева и другие.

Помимо пленарных и секционных заседаний запланировано проведение Школы молодых учёных, где участникам конференции расскажут о современных лабораторно-аналитических методах: тефрохронологии, палеокарпологии, хирономидном и антракологическом анализе.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

— Материалы исследований, которые ведут пермские учёные по теме голоцена, будут включены в залы создающегося на территории «Завода Шпагина» музея «Пермский период», рассказывающие о современном этапе развития естественных наук в регионе. Новый музей станет постоянно действующей площадкой диалога между наукой и обществом, представляя прикладные и фундаментальные исследования как часть наукоёмких отраслей экономики и связывая тем самым геологическое прошлое региона с его будущим.

В ноябре на базе Музея пермских древностей состоится открытие совместной фотоэкспозиции о микро- и макромире палеогеографии. В рамках «Ночи искусств» 2 ноября пройдет мастер-класс и просветительская лекция, посвященные современным достижениям науки о прошлом.

