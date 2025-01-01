В Пермском крае 34 компании получили право на инвестиционный вычет Плановый объём инвестиций по этим проектам составляет 34 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На данный момент право на инвестиционный вычет заявили 34 из 125 приоритетных проектов, реализуемых в Пермском крае. Из них 82% относится к категории малых.

Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам 21 октября рассказала Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций региона.

Глава ведомства отметила, что в 2025 году в Пермском крае ПАО НПО «Искра» впервые оформило высокопроизводительный инвестиционный налоговый вычет.

Данный вычет предоставляется обрабатывающим производствам, которые обязуются обеспечить рост производительности труда на предприятии за счёт реализации проекта. Максимальный налоговый вычет для такой компании составит 90% от суммы расходов.

Напомним, что в рамках закона специальным налоговым вычетом могут воспользоваться компании с объёмом инвестиций не менее 100 млн руб., реализующие приоритетные инвестиционные проекты в крае.

