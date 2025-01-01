Пять команд из Перми стали призёрами международного чемпионата «РуКод» На площадке в столице Прикамья соревновались 48 человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

На базе ПГНИУ в Перми состоялся финал Международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод», объединивший 48 человек из Прикамья. Команды школьников, студентов и ИТ-специалистов в течение пяти часов решали задачи по алгоритмическому программированию и зарабатывали очки.

На открытии финала чемпионата первый заместитель министра информационного развития и связи Прикамья Андрей Хорошев подчеркнул, что «фестиваль направлен на популяризацию программирования среди детей и молодёжи, а также на повышение узнаваемости этой предметной области».

В число призёров в дивизионе E-F для начинающих программистов вошли команды «КЬЮДАБЛЮЕРТИГРИК» (Лев Решетников, Илья Баталов и Дмитрий Белев), «Абжапсандал» (Борис Михайлов и Никита Почебута), «Ксоло» (Дмитрий Ломов и Антон Чупин), yume (Александр Гарифуллин, Екатерина Басова и Андрей Курлин) и java top (Денис Малинин, Данил Кунакбаев и Антон Заболотский).

Школьные команды были отмечены отдельно. Так, в дивизионе C-D приняла участие команда NONGPT в составе Владимира Стародумова, Прохора Боталова и Кирилла Мехоношина, в дивизионе E-F — команда «IT-ребята», состоящая из Фёдора Безбородова, Дмитрия Крутикова и Платона Наумова.

Добавим, что чемпионат «РуКод» проводит Московский физико-технический институт шестой год подряд. На участие в отборочном этапе поступило 9,8 тыс. заявок из 50 стран мира. В финал вышло более 1885 участников, 787 команд отправили свои решения на задачи международного чемпионата «РуКод». Команды одновременно соревновались на 44 площадках в России, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Победа в соревнованиях приносит участникам дополнительные баллы к ЕГЭ, поскольку мероприятие входит в перечень минпросвещения России. Развитие цифровых компетенций среди молодёжи соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

