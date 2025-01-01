Суд закрыл на 70 суток кофейню Coffee King в Перми Во время проверки было выявлено 12 нарушений СанПиН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми признал владельца кофейни Coffee King виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Работа точки общепита приостановлена на 70 суток. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Дело было возбуждено после проверки Роспотребнадзора, в ходе которой в кофейне были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В заведении отсутствовало централизованное водоснабжение, а также туалет для персонала и посетителей. Пищевая продукция не имела маркировки, а уборка в помещении производилась подручными средствами: специального инвентаря не было.

На судебном заседании ответчик с протоколом согласился, а также заявил, что устранены все нарушения, кроме организации централизованного водоснабжения. Его планируют провести до середины декабря 2025 года.

