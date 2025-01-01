В Перми скончался профессор ПНИПУ Валентин Свирщев Ему было 75 лет Поделиться Твитнуть

На 76-м году жизни скончался профессор кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор технических наук Валентин Свирщев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Валентин Свирщев родился 12 февраля 1950 года в п. Янчер Кочёвского района Пермской области. В 1971 году он завершил обучение на кафедре «Инновационные технологии машиностроения» Пермского политеха и начал свою трудовую деятельность в качестве производственного мастера на Пермском заводе химического оборудования (АО «Пермский завод «Машиностроитель»), где проработал до 1973 года.

В 1974 году поступил в аспирантуру ПНИПУ и занимался исследовательской работой в качестве инженера-исследователя, а затем старшего инженера на кафедре «Инновационные технологии машиностроения». В 1977-м Валентин Свирщев успешно защитил кандидатскую диссертацию, а с 1978 года начал свой путь в университете, пройдя от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. В 1988 году получил степень доктора технических наук.

Его научные интересы были сосредоточены на совершенствовании процессов финишной обработки абразивно-алмазными инструментами, а также на математическом моделировании технологических систем. Он разработал принципы стабилизации процессов шлифования, основанные на оптимизации технологических условий, прогнозировании оптимальных режимов и обеспечении бездефектного удаления припуска. Разработанные решения были внедрены на таких предприятиях, как АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», ОАО «ПАО «Инкар» и ОАО «Мотовилихинские заводы».

За время своей научной деятельности учёный стал автором 140 научных публикаций, включая две монографии, а также обладателем 22 авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Под его руководством было подготовлено шесть кандидатов наук. Он преподавал студентам такие дисциплины, как «Технологическая оснастка процессов обработки заготовок» и «Управление качеством изделий в цифровом машиностроении».

Прощание с учёным состоится 22 октября в 15:40 по ул. Старцева, 61.

