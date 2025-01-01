В Перми доля сделок с ипотекой по новостройкам выросла до 75,3% Динамика роста с начала года составила 15,7% Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В сентябре 2025 года в Перми доля ипотечных сделок по первичному жилью выросла до 75,3%, рост с начала года составил 15,7%. Данные опубликовала платформа «Объектив.рф».

Пермь вошла в число лидеров по доле ипотечных сделок на строящееся жильё — столица Прикамья находится на втором месте. Первую строчку занял Киров с долей в 77,9%, а на третьем месте оказался Ижевск (71,8%), а затем Тюмень (71,3%).





Как отмечается в исследовании, в Екатеринбурге, Астрахани, Новосибирске и Владивостоке рынок развивается более сбалансировано, там он меньше всего зависит от ипотеки. В среднем доля сделок в этих городах составила 65,6%.





«Судя по последним данным, покупатели в этих городах стали активнее использовать альтернативные способы расчётов — рассрочки от застройщиков, различные программы обмена старой квартиры на новую», — отмечают аналитики платформы «Объектив.рф».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.