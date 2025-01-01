В пермском аэропорту задерживается прилёт трёх рейсов С опозданием прибудут самолёты из Махачкалы, Новосибирска и Хургады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино, во вторник, 21 октября, с опозданием в воздушную гавань краевой столицы прибудут несколько авиарейсов.

В частности, это рейсы из Махачкалы, Новосибирска и Хургады.

Самолет из Махачкалы должен был прилететь в Пермь в 13:45, однако его прибытие теперь ожидается с задержкой в два часа — в 15:55. Похожая ситуация наблюдается и с рейсом из Новосибирска, время приземления которого было скорректировано на 17:50. Прилёт рейса из Хургады (Египет) перенесли пока на небольшое время — с 17:10 на 17:21.

Скриншот онлайн-табло с сайта пермского аэропорта

Кроме того, будет задержан рейс S7 5042 в Новосибирск. Самолёт в столицу Сибири должен был отправиться из Перми в 17:35, новое время вылета — 18:30.

