Дорожные работы по нацпроекту в Прикамье завершат до конца октября Техническая готовность всех объектов составляет 94%

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На заседании правительства Прикамья были подведены итоги дорожных работ сезона 2025 года, которые идут в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, на реализацию мероприятий нацпроекта в текущем году в дорожном фонде Прикамья предусмотрено свыше 11 млрд руб., 7,4 млрд из них — из федерального бюджета.

На эти средства в 2025 году в нормативное состояние приведено 54 участка автомобильных дорог протяженностью 98 км. В планах текущего года — ремонт 37 мостовых сооружений общей протяжённостью более 2 тыс. п.м., работы завершаются на последних объектах. В целом же готовность всех объектов составляет 94%. Сергей Вешняков подчеркнул, что работы по нацпроекту планируется завершить до конца октября.

Добавим, что почти все объекты нацпроекта 2025 года в столице Прикамья — 17 участков улиц — были отремонтированы ещё в прошлом году. Последний объект (ул. Ленина на отрезке от площади Гайдара до вокзала Пермь II) был приведен в нормативное состояние в этом году. В регионе обновлены участки трасс Кунгур—Соликамск, Кудымкар—Гайны, Чернушка—Тюш, Чернушка—Куеда и ряд других. Также отремонтированы мостовые сооружения через реки Усьва, Ирень, Большой Кет, Кашкалак, Сулай, Кузьва, Очёр и др.

