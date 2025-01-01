Заключённому в Прикамье добавили 4,5 года за финансирование экстремистской деятельности Поделиться Твитнуть

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета России собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора гражданину 1983 г.р. Он признан виновным в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе следкома, установлено, что мужчина отбывал наказание в исправительной колонии и занимал в негласной иерархии осужденных пост, связанный со сбором, предоставлением, учетом и распределением средств для экстремистской организации. С сентября 2021-го по февраль 2023 года на счета, контролируемые им, поступило более 2,1 млн руб. Из них свыше 170 тыс. руб. он предоставил для нужд экстремистской организации.

Преступление было выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и Главного управления ФСИН по Пермскому краю. В ходе следствия было допрошено более 30 свидетелей, включая осужденных. Объём уголовного дела составил 9 томов, а в рамках расследования была проведена бухгалтерская экспертиза.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

