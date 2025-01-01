В Перми с начала года приватизировано 533 жилых помещения Собственниками жилья стали 826 человек Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

С начала 2025 года в управление жилищных отношений администрации Перми поступило 742 заявления о приватизации жилых помещений. Из них по 533 заявлениям были заключены договоры о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан, и право собственности было зарегистрировано. В результате 826 жителей Перми стали собственниками 20,5 тыс. кв. м жилой площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года было подано около 679 заявлений, по которым заключено 470 договоров, и 767 человек стали владельцами 20,8 тыс. кв. м жилья.

В администрации напомнили, что не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, а также ведомственные жилые помещения и общежития. Исключением являются муниципальные общежития, которые были переведены в статус многоквартирных домов.

