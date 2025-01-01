Двое жителей Пермского края осуждены за покушение на убийство детей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Прикамье осуждены двое местных жителей за покушение на убийство несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и за покушение на умышленное повреждение и уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Дело раскрыли следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону, сообщает пресс-служба следкома.

Следствие и суд установили, что весной этого года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгли частный дом своего знакомого из-за неприязненных отношений. В момент поджога в доме находились малолетние дети. Вернувшаяся мать потерпевших смогла потушить огонь, а дети выбрались из дома через окно. Кроме того, обвиняемые попытались поджечь автомобиль потерпевших.

Суд приговорил мужчин к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.