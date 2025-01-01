Умные камеры в Перми используют более 10 тысяч семей Их устанавливают в квартирах и частных домах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского филиала компании «Ростелеком»

В квартирах и домах по всей стране установлено более 1 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Только в Перми умными камерами пользуются более 10 тыс. семей.

В пресс-службе компании пояснили, что современные системы видеонаблюдения от «Ростелекома» предлагают решения на любой случай. Можно выбрать камеры для дома или улицы (больше пригодится в частном доме), а также подобрать модель по своим запросам и бюджету — от простых устройств до продвинутых с расширенным функционалом. Все устройства готовы к работе сразу после распаковки, а управлять видеонаблюдением можно через мобильное приложение «Умный дом». Если камера фиксирует активность в зоне видимости, пользователь получает моментальные уведомления. Также доступны двусторонняя аудиосвязь, система ночного видения и интеллектуальная аналитика.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:

— Мы видим растущий интерес к системам видеонаблюдения от «Ростелекома» среди семей с детьми. В одной только Перми порядка 10 тыс. семей используют наши умные камеры для решения повседневных задач. Востребованы модели как для квартир, так и частных домов с различными вариантами подключения — как проводные, так и Wi-Fi. Вся цифровая инфраструктура для оказания услуги расположена на территории страны и защищена от киберугроз. Изображение транслируется в реальном времени, а записи хранятся в облаке от 6 до 30 дней и доступны только владельцу аккаунта.

Фото: пресс-служба Пермского филиала компании «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8heAot4fuH9RfgCeMytQiyTHX4Jd5CUQfLjw7uQvmuVKLXtMPv

