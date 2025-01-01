В Пермском округе пострадавшим от отключения воды жителям сделали перерасчёт В августе более 3,5 тысячи человек остались без водоснабжения Поделиться Твитнуть

После вмешательства прокуратуры коммунальщики пересмотрели начисления за неоказанную коммунальную услугу для жителей Кондратово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратура Пермского района провела инспекцию на подведомственной территории, чтобы убедиться в соблюдении норм законодательства, регулирующих жилищно-коммунальное хозяйство. Во время проверки было установлено, что в августе этого года в д. Кондратово по ул. Водопроводной проводились запланированные работы на водопроводных сетях. В связи с этим водоснабжение приостановили более чем на 14 часов, что повлияло на жизнь более 3,5 тыс. потребителей.

Согласно техническим нормам безопасности зданий и сооружений, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям, допустимый перерыв в подаче воды или снижение её давления разрешается только на время переключения поврежденных элементов на резервные или для проведения ремонтных работ. При этом отключение не должно превышать шесть часов.

В связи с нарушениями в адрес организации, предоставляющей ресурсы, было направлено представление. В итоге 3641 жителю Кондратово произвели перерасчёт оплаты на общую сумму, превышающую 50 тыс. руб.

