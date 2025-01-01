Число оформленных по «гаражной амнистии» участков в Перми превысило 10 тысяч С начала года зарегистрировано около 2,5 тысячи участков Поделиться Твитнуть

Городской департамент земельных отношений сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года в рамках «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2456 земельных участков общей площадью 82,7 тыс. кв. м. Этот показатель на 19% ниже уровня прошлого года, но всё же превышает результаты 2023 года, когда оформили 1950 участков.

В департаменте подчеркнули, что снижение темпов регистрации вполне ожидаемо: многие владельцы уже воспользовались возможностью упрощённого оформления земли под гаражами.

На 2441 участок уже изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления, что является частью процедуры «гаражной амнистии». Этот этап необходим, если участок ранее не был поставлен на кадастровый учёт и требуется его образование. После получения распоряжения собственникам нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и постановки участка на учёт, после чего он может быть оформлен в собственность.

Росреестр отмечает, что Пермский край стабильно входит в число лидеров по количеству оформленных прав на гаражи и соответствующие земельные участки. Регион занимает четвёртое место в России по результатам действия закона.

В департаменте земельных отношений добавили, что жители Перми активно пользуются возможностью зарегистрировать землю под гаражами в упрощённом порядке. С момента вступления в силу закона о «гаражной амнистии» 1 сентября 2021 года в Перми оформили право собственности на 10 411 земельных участков под гаражами.





