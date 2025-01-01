Житель Перми производит запчасти для беспилотников Он приехал в Прикамье из ДНР Поделиться Твитнуть

Уроженец посёлка Николаевка Донецкой области Дмитрий, который сейчас живёт в Перми, изготавливает компоненты (хвостовики) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сначала он делал их всего на одном 3D-принтере, но потом его производство расширилось.

Сейчас он разрабатывает сложные системы для беспилотников, нашедшие применение как в боевых задачах, так и в логистике, например доставке продуктов питания и других необходимых грузов.

По словам Дмитрия, с начала СВО он сразу начал думать о том, каким образом может реализовать свою идею. Сегодня он является частью крупной команды единомышленников, собранных со всей России, которая ежемесячно изготавливает и отправляет на СВО более 1 тыс. ед. оборудования.

