Губернатор поздравил советника руководителя пермского завода с 75-летием Владимиру Ломаеву вручили почётную награду

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Заслуженному машиностроителю России, советнику гендиректора завода «Машиностроитель» Владимиру Ломаеву исполнилось 75 лет. По этому случаю глава Прикамья Дмитрий Махонин вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем».

«Эта почётная награда человеку, посвятившему более 40 лет ракетно-космической отрасли, из них 24 года он был у руля завода. Под его руководством предприятие значительно увеличило объёмы производства, реализовало масштабную программу технического перевооружения, открыло новые цеха и направления работы», — сообщил Махонин в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

У Владимира Ломаева уже много наград: Орден Почёта, знак Гагарина и медаль Королёва, а также звания почётного гражданина Перми и края.

