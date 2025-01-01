В Перми по всему городу образовались пробки В разных районах краевой столицы зафиксированы ДТП Поделиться Твитнуть

Скриншот Яндекс.Пробки

Вечером в понедельник, 20 октября, в Перми скопились множественные заторы на автодорогах. Судя по данным "Яндекс.Пробки", движение затруднено на многих улицах. Пробки оцениваются в 7 баллов.

В частности, на Коммунальном мосту в сторону центра города, на улицах Ленина, Пушкина, Революции, Уинской, Куйбышева (от Комсомольской площади до Чкалова), Чкалова, Уральской, Тургенева, Васильева, Малкова, Леонова и ш. Космонавтов.

Кроме того, зафиксированы несколько аварий: на Северной дамбе, на Западном обходе Перми, на ул. Ленина (рядом с перекрёстком с ул. Попова), на ул. Попова у Коммунального моста и на ул. Строителей.

В связи со сложной дорожной ситуацией автобусы и трамваи могут отставать от расписания.

