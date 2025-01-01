Преподаватель Пермского университета не смог обжаловать своё увольнение Педагога уводили после жалоб родителей и студентов Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Преподаватель из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и лицея при вузе пытался обжаловать своё увольнение. Но Дзержинский районный суд Перми, рассмотрев его иск, оставил его без удовлетворения.

Весной 2024 года руководству ПГНИУ поступила коллективная претензия от родителей старшеклассников, в котором они сообщили о недостойном поведении педагога, ущемляющем честь и достоинство учащихся и наносящем ущерб репутации профессии.

По результатам внутренней проверки преподавателя отстранили от работы как в университете, так и в лицее.

Не согласившись с причиной увольнения, мужчина подал иск в суд с требованием признать приказы об увольнении неправомерными, восстановить в должности и выплатить ему компенсации за вынужденный простой и моральный ущерб.

В обоснование своих требований он заявил, что жалобы родителей необоснованы, а процедура увольнения была проведена с нарушениями. Кроме того, истец посчитал, что его дважды наказали за одно и то же нарушение, расторгнув оба трудовых договора.

В ходе судебного заседания свидетели (коллеги истца) подтвердили факт регулярных жалоб учеников на действия педагога. Родители учащихся также дали свидетельские показания о том, что преподаватель унижал и оскорблял детей, а также преднамеренно занижал им оценки.

В итоге суд установил, что процедура увольнения была соблюдена в полном объёме. Кроме того, суд пришёл к выводу, что учитель использовал в лицее методы воспитания, оказывающие психологическое давление на учащихся. Отклонен был и довод истца о двойном наказании, поскольку физико-математический институт и лицей являются структурными подразделениями.

