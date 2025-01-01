Часть работников «ВСМПО-Ависмы» отправят на четырёхдневку Руководство предпрятия утверждает, что это не повлияет на обязательства перед клиентами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С декабря 2025 года часть сотрудников «ВСМПО-Ависма» перейдёт на укороченный график работы. У работников будет четырёхдневка. Эта мера затронет административный аппарат.

В пресс-службе предриятия отметили, что на четырехдневную рабочую неделю планируется переводить часть сотрудников, не задействованных в ключевых производственных процессах, в основном это административный персонал.

«Меры направлены на сохранение высококвалифицированного коллектива предприятия и поддержание операционной стабильности. Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка. Мы рассматриваем это как временную меру и в период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения. Компания продолжит выполнять все обязательства перед клиентами и партнёрами, обеспечивая высокое качество продукции и сохраняя позиции лидера мирового рынка титана», — отметили в компании.

Работникам, переведённым на четырёхдневный режим работы, предложат пройти дополнительное обучение для повышения квалификации.

«ВСМПО-АВИСМА» считается ведущим мировым производителем титана и изделий из него, а также полуфабрикатов из сплавов на основе титана. Кроме того, компания выпускает прессованную продукцию из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из специальных сталей и сплавов на основе никеля, устойчивых к высоким температурам.

Производственные мощности корпорации расположены на двух площадках: «ВСМПО» в Верхней Салде (Свердловская обл.) и «Ависма» в Березниках (Пермский край), образующие единый технологический комплекс. Представительство компании функционирует в Москве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.