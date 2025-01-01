Пермский край стал лидером по погрузке удобрений на РЖД с начала года Из региона было отправлено 14,1 млн тонн Поделиться Твитнуть

С января по сентябрь этого года зафиксирован рост отгрузки удобрений по сети РЖД. Общий объём отправленных химических и минеральных удобрений за 9 месяцев составил 52,5 млн тонн, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 4,5%.

Пермский край занял лидирующую позицию по объёмам: из региона отгружено 14,1 млн тонн (рост на 3,9%). Среди других регионов также выделяются Мурманская область с 11,4 млн тонн (увеличение на 2%) и Вологодская область с 4,5 млн тонн (рост на 19,5%).

За девять месяцев экспортные поставки достигли 31,8 млн тонн, что на 22,6% больше. Значительная часть (26,5 млн тонн, увеличение на 20,2%) была направлена в порты. Северо-западные приняли 23,5 млн тонн (рост на 23,6%), а порты южного направления – 2,9 млн тонн (незначительное снижение на 0,3%).

Через пограничные переходы с начала года было экспортировано 5,3 млн тонн (увеличение на 36,6%).

