В Перми стартовал тренинг-интенсив «СВОй бизнес» Образовательная программа будет длиться пять дней Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В понедельник, 20 октября, в Центре «Мой бизнес» в Перми стартовал пятидневный тренинг-интенсив «СВОй бизнес», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке АО «Корпорация «МСП».

Образовательная программа предназначена для участников СВО, ветеранов боевых действий и совершеннолетних членов их семей. В течение пяти дней участники будут изучать все ключевые аспекты предпринимательства — от первоначальной идеи до готового бизнес-плана с перспективой открытия собственного дела. Каждому будет предоставлен индивидуальный наставник из членов комитетов Пермского отделения «Опора России». Над формированием бизнес-плана участники будут работать под руководством кандидата экономических наук, сертифицированного бизнес-тренера и эксперта по системному росту бизнеса Юлии Шатохиной.

Предусмотрена и практическая составляющая: разрабатывать и тестировать свои проекты участники будут в условиях реального рынка. Запланированы экскурсии в различные компании Прикамья, в их числе — транспортная компания «Дизель», «Уральский центр технического обучения», агентство недвижимости «ReDHome», клиника косметологии Татьяны Поповой и кафе «Паприка».

В завершение тренинга-интенсива участники защитят свои проекты перед экспертами и партнёрами образовательной программы. Также для поддержки в период профессиональной и социальной адаптации будут организованы консультации с психологом. Все участники программы «СВОй бизнес» получат готовый бизнес-план с рекомендациями экспертов, сертификат и право на дальнейшее сопровождение своего проекта в Центре «Мой бизнес». В том числе предусмотрена помощь в регистрации юрлица и подключении к мерам господдержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.