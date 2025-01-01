Самозапрет на кредиты установили почти 20 тысяч жителей Прикамья Из них 15 тысяч с помощью портала «Госуслуги» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года граждане РФ установили 1,01 млн самозапретов на получение кредитов. В Пермском крае их количество составило 19,8 тыс. Самозапреты оформлялись как через многофункциональные центры (МФЦ), где их было 4,8 тыс., так и через интернет-портал «Госуслуги», где их количество достигло 15 тыс.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступил в силу закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов. С этой даты россияне могли воспользоваться этой услугой на портале «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года стало возможным установить или снять самозапрет на кредиты через МФЦ.

Наибольшее количество самозапретов в сентябре было зафиксировано в Москве (108,7 тыс.), Московской области (62,1 тыс.), Санкт-Петербурге (53,2 тыс.), Ростовской области и Краснодарском крае (по 34,4 тыс. единиц).

На сегодняшний день в России 13,9 млн граждан установили самозапрет на привлечение кредитов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.