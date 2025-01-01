Средний возраст россиян составил 41 год В городах проживает 75% жителей Поделиться Твитнуть

фото: pikisuperstar

freepik.com

Росстат подготовил статистический «портрет» типичного россиянина ко Всемирному дню статистики, основываясь на данных за 2024 год.

На конец 2024 года в России мужчины составляли 46% населения, женщины — 54%. Традиционно число женщин превышает количество мужчин более чем на 10 млн чел.

Русские по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года составили 80,8% населения.

Средний возраст россиян 41 год: мужчин — 38 лет, женщин — 43 года.

Средний рост мужчин — 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес мужчин — 74,1 кг, женщин — 67 кг, эти данные охватывают все возрастные группы.

В 2024 году 63% мужчин были женаты, а 54% женщин состояли в браке.

Согласно данным Реестра ЗАГС Федеральной налоговой службы, самыми популярными именами для новорожденных мальчиков были Михаил, Александр, Артём, а для девочек — София, Ева, Анна.

77,9% россиян проводили свободное время за просмотром телепередач и фильмов, 70,6% общались с друзьями, 50,2% пользовались компьютером, планшетом или телефоном, 34% читали литературу, а 24,5% занимались хобби. 88,9% населения России пользовались интернетом, из них 76,4% мужчин и 74,7% женщин выходили в сеть ежедневно.

В 2024 году 80,4% людей 35-39 лет оценивали свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», среди всех россиян этот показатель составил 52,7%.

Реальные доходы населения выросли на 8,4% по сравнению с 2023 годом. Среднемесячная заработная плата в 2024 году достигла 89 069 руб., что на 19% больше, чем в 2023 году. Среднестатистическая работающая женщина в 2024 году имела высшее образование и трудилась в сфере торговли, зарабатывая в месяц 84 199 руб.

По итогам 2024 года 49,3% семей владели легковыми автомобилями. В городах проживало 75% населения, а в сельской местности — 25%.

На 1 января 2025 года в Центральном федеральном округе проживало 28% населения, в Приволжском — 19%, на остальные федеральные округа приходится 53%.

Среди жильцов отдельных квартир 42% занимали двухкомнатные квартиры.

